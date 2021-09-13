Европейские страны сокращали выбросы благодаря определенным правительствами источниками финансирования и Украина должна перенять этот опыт для реализации Национального плана сокращения выбросов (НПСВ)

Об этом во время экобизнес-форума "Зеленая экономика: как достичь баланса" рассказала начальник отдела по экологии ДТЭК Энерго Татьяна Завгородняя.

"Всего в период 1990 – 2016 гг. в Германии было инвестировано в экомодернизацию 19 млрд евро, в Польше – 11 млрд евро, в Чехии – 7 млрд евро. При этом, например, по выбросам оксида азота Германия и Польша за 1990-2017 годы добились уменьшения выбросов только на 50% и 45% соответственно. Украина же за первые пять лет реализации НПСВ обязана достичь результатов по сокращению выбросов пыли, на что Польша потратила 18 лет, а Германия – 7 лет", - сообщила она.

Татьяна Завгородняя также напомнила об усилиях компании в проведении экомодернизации. По ее словам, ТЭС "ДТЭК Энерго", как ответственной и надежной компании, за последние 8 лет сократили выбросы загрязняющих веществ на 58%.

"В последние 10 лет инвестиции компании в модернизацию и ремонты ТЭС составили более 28 млрд грн. Так, с 23 реконструированных энергоблоков в Украине, 21 - это энергоблок ТЭС "ДТЭК Энерго", где был или построен или реконструирован электрофильтр", - добавила Завгородняя.

Она также отметила, что все ТЭС "ДТЭК Энерго" осуществляют свою деятельность исключительно с соблюдением природоохранного законодательства, в рамках действующих разрешений на выбросы и НПСВ.

"Это подтверждается как внутренним мониторингом - атестованой лабораторией, так и результатам плановых проверок Госэкоинспекции в 2021 году, которые не обнаружили превышений предельных норм выбросов на ТЭС компании", - отметила начальник отдела по экологии "ДТЭК Энерго".

Она добавила, что способствовать активизации модернизации предприятий могло бы погашение многомиллиардных долгов государства. Так, до сих пор отсутствуют механизмы возврата долга ГП "Энергорынок" перед генерациям "ДТЭК Энерго" в размере 6,7 млрд грн. Также нерешенной остается проблема задолженности НЭК "Укрэнерго" за услуги на балансирующем рынке. Это 1,9 млрд грн перед генерациями компании и около 11 млрд грн – перед всеми участниками рынка.

Напомним, в июле Верховная Рада приняла Постановление об имплементации НПСВ. Комментируя документ, в Европейской бизнес-ассоциации призвали Кабмин уже в ближайшее время разработать механизм финансирования НПСВ, чтобы не сорвать процесс экологической модернизации энергетики. Согласно недавнему указу президента, Кабмин должен разработать и утвердить порядок и источники финансирования НПСВ до 31 октября 2021 года.

По оценке экспертов, реализация НПСВ в Украине требует инвестиций в размере не менее 4,1 млрд евро.