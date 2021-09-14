Проект закона об олигархах это профанация, единственная цель которой – превратить процесс борьбы с олигархами в политическое шоу.

Об этом заявила лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко.

"Знаете, что такое большое шоу? Это когда берется проблема, которая общество интересует, и вместо того, чтобы ее решать, громко называют закон, делают из этого большую рекламную кампанию, проводят это, борьба с олигархами. Но реально в этом законе ничего нет, кроме названия. Все остальное - это пустота практически", - заявила нардеп в эфире телеканала «Украина24».

Она подчеркнула, что предложенный Верховной Раде проект закона абсурден, о чем уже говорят иностранные эксперты, дипломаты и политологи.

"Этот закон - это просто профанация, это фейк. Даже не надо ждать выводов Венецианской комиссии. Потому что стыдно будет их читать. Потому что уже сейчас большое количество иностранных специалистов, причем самого высокого уровня, на форуме YES, сказали, что этот закон - это абсурд", - добавила Тимошенко.

По словам лидера «Батькивщины», борьба с олигархами не требует экзотических законов, для этого должны работать Антимонопольный комитет и правоохранительные органы.

Как сообщалось, 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на YES раскритиковать иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как такой, что нарушает принципы демократии и верховенства права.