Верховной Раде стоит дождаться выводов Венецианской комиссии относительно проекта закона об олигархах чтобы никоим образом не допустить нарушения прав человека

Об этом заявил народный депутат Алексей Мовчан ("Слуга народа") в эфире телеканала НАШ.

"Я считаю, что не только этот законопроект можно отправить и стоит отправить в Венецианскую комиссию. Потому что это дополнительная экспертиза, и она нам лишней не будет. Это то, что стоит делать в отношении таких ключевых инициатив, которые могут повлиять на вопросы, связанные с правами человека, или коррупцию и т.д. Поэтому ничего в этом плохого нет. Мы же его не отправляем, не блокируем нарочно, отправляя в какой-то зашкваренный орган. Все доверяют Венецианской комиссии в части анализа законопроектов. Все окей", - сказал нардеп Мовчан.

Он отметил, что сотрудничество депутатского корпуса с Венецианской комиссией по проекту закона об олигархах лишь усилит переговорную позицию Украины в глазах западных партнеров. Мовчан также добавил, что для борьбы с влиянием бизнеса на политику стоит также бороться путем судебной реформы и реформы правоохранительных органов.

"Давайте честно. С олигархами нужно бороться не только этим законопроектом, но и судебной реформой, реформой антикоррупционной инфраструктуры, правоохранительных органов и т.д.», - подытожил Мовчан.

Напомним, 2 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию. Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.

Сам проект закона об олигархах на YES раскритиковать иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как такой, что нарушает принципы демократии и верховенства права.