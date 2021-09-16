Власть должна провести реформу «Укрзализныци», что позволит преодолеть коррупцию и решить хронические проблемы компании, а не без конца брать кредиты.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, комментируя намерение УЗ привлечь евробондов на 200 млн долларов.

"Чтобы преодолеть коррупцию и навести порядок, нужно провести реформу этой институции. Ее нужно разделить на четыре отдельных юридических лица. Одна занимается грузовыми перевозками, это полностью может быть коммерческая структура, вторая – это пассажирские перевозки, оно является планово убыточным и нужно строить модель, каким образом при плановой убыточности все же вы развиваете... Третье направление – это ремонтная база и это может быть ряд предпринимателей, которые могут быть приватизированы вообще. И четвертое направление – это фактически та, которая занимается диспетчеризацией и управлением непосредственно всех путей, которые связаны с функционированием УЗ», - рассказал Кушнирук.

Он пояснил, разделение УЗ на отдельные компании по направлениям деятельности позволит четко определить себестоимость услуг, в частности перевозок, и установить обоснованные тарифы. К тому же процесс использования средств будет прозрачным и уровень коррупционной составляющей уменьшится.

«Частный инвестор сам у себя воровать не будет», - подчеркнул Кушнирук.

По его мнению, в процессе реформирования УЗ было бы целесообразно также создать национальный совет, в который войдут представители как перевозчиков, так и потребителей, то есть представители интересов тех, кто заказывает услуги по перевозке грузов и пассажиров. Что также будет способствовать повышению прозрачности функционирования железной дороги.

«Это могут быть и профсоюзы, которые будут отстаивать для того, чтобы можно было согласовывать вопрос, когда речь идет, например, о расходах, связанных с диспетчеризацией, потому что это объективная, естественная, монопольная ситуация... Чтобы система была максимально прозрачна и учтены интересы всех участников», - отметил Кушнирук.

Ранее народный депутат Украины Людмила Буймистер отметила, что сейчас «Укрзализныця» работает совершенно неэффективно, и реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности, которая несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозки и теряет конкурентоспособность на мировых рынках.

В то же время эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что «Укрзализныця» также должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.