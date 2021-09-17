Компания ДТЭК согласовала с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Украину еще 2-х партий американского угля в объеме 150 тыс. т.

«Это станет уже вторым контрактом компании на импорт угля из США. Первый контакт, на поставку 75 тыс. т американского энергетического угля был подписан в конце августа. Общий объем договоренностей с новым поставщиком составляет 150 тыс. т. Ожидается, что уголь будет доставлен до Украины двумя судебными партиями: первая – в декабре 2021 года, вторая – в январе следующего года», - сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что договоренность на импорт угля является частью подготовки компании к отопительному сезону, поэтому вся партия топлива предназначена для нужд ТЭС ДТЭК.

«До начала отопительного сезона остается все меньше времени, поэтому наша компания делает все возможное, чтобы зайти в него с максимальным ресурсом. Для этого мы активизировали ремонтную кампанию на наших ТЭС, открываем новые лавы и увеличиваем добычу угля на наших шахтах. Кроме этого, мы первыми в Украине начали заблаговременный импорт топлива из Польши, Казахстана и США. Все ради надежности и стабильности украинской энергосистемы, чтобы украинцы были со светом и теплом», - цитирует пресс-служба слова генерального директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./ кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства. Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.