Запасы угля за прошедшую неделю (10-17 сентября) выросли на 5,9% или на 46 000 т, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По состоянию на 17 сентября запасы на складах ТЭС выросли до 827 тыс. т по сравнению 778 тыс. т неделей ранее.

Запасы угля газовой марки выросли до 611 тыс. т, антрацитовой – до 216 тыс. т

Больше всего угля накоплено на Кураховской, Луганской и Ладижинской ТЭС. Все принадлежат «ДТЭК Энерго».

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана и США.