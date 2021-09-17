Запасы угля за прошедшую неделю (10-17 сентября) выросли на 5,9% или на 46 000 т, свидетельствуют данные Министерства энергетики.
По состоянию на 17 сентября запасы на складах ТЭС выросли до 827 тыс. т по сравнению 778 тыс. т неделей ранее.
Запасы угля газовой марки выросли до 611 тыс. т, антрацитовой – до 216 тыс. т
Больше всего угля накоплено на Кураховской, Луганской и Ладижинской ТЭС. Все принадлежат «ДТЭК Энерго».
Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.
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В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана и США.