Металлолом - стратегическое сырье для декарбонизации, поэтому страны начали настоящую войну за лом, стимулируя его импорт и ограничивая экспорт.

Украине тоже следует остановить массовый вывоз лома, чтобы сохранить свою металлургию. Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.



«Во всем мире в последние полгода наблюдается настоящая война, только это война за лом. Потому что это уже не просто вторичное сырье или отходы, это стратегическое сырье, в том числе и для декарбонизации и для металлургии. Огромный тренд на повышение потребление лома во всем мире, и сначала этого года самые крупные производители стали в мире, например, Китай, Индия они очень хитро поступили – они начали стимулировать импорт лома. Чтобы больше его закупалось, чтобы было выгодно привозить туда лом», - рассказал Зинченко.



В результате такой политики цены на лом резко выросли и из Украины его начали массово вывозить. В итоге уже сейчас отечественные металлурги испытывают дефицит сырья. Поэтому Украине нужно последовать примеру ряда других стран, которые стали ограничивать экспорт.



«Многие страны, которые тоже заботятся о своей металлургии, о своем рынке, начали ограничивать экспорт. И началась борьба за лом. Т.е. все понимают, что тот, у кого для его металлургии будет достаточно лома, он будет эффективен, выгоден, будет нормальное производство и т.д. А другие страны, как Украина, опаздывают», - объяснил Зинченко.



По его словам, в Евросоюзе также планируется решение о запрете экспорт лома.



«Целый ряд евродепутатов сейчас продвигают решение о запрете экспорта лома из ЕС. А ЕС является одним из самых больших экспортеров лома в мире», - сообщил Зинченко.



Как известно, в Украине уже остановились десять из пятнадцати сталеплавильных электропечей. Главная причина простоя – нехватка лома для обеспечения их стабильной работы и выполнения производственных планов.



Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что власть должна ввести мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить ключевую отрасль экономики страны и избежать экономического кризиса. По ее мнению, запрет экспорта металлолома в нынешних условиях - это вопрос национальной безопасности Украины.