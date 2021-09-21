В новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова рассказала о перекидывании ответственности за тарифную политику с центральной власти на органы местного самоуправления.

«Если центральная власть сбросит все проблемы с тарифами на местные власти, то может произойти конфликт и будет очень серьезная конфронтация. И если не найти общие знаменатели для выхода из этой ситуации, то все время будет перебрасывание ответственности, когда регионы будут во всем обвинять центральную власть, а центральная власть будет обвинять регионы. И надо сказать, что у штурвала власти стоят конкретные люди и эти люди должны нести ответственность», - подчеркнула она.

Решмедилова сказала, что сколько бы власть не пыталась сбросить ответственность на кого-то другого вплоть до своих политических оппонентов, при этом однозначно страдает конечный потребитель. И неважно из какого он региона, считает она, потому что у нас везде симметричные проблемы. Обратить внимание нужно в корень вопроса, уверена она, потому что власть явно не хочет решать вопросы тарифов.

«И если вспомнить предыдущий согласительный совет, то господин Корниенко – глава фракции «Слуги народа» сказал: зачем нам обсуждать тему тарифов, ведь до отопительного сезона еще далеко, давайте обсудим это потом. А политики должны думать заранее и просчитывать все риски наперед. И, как говориться, знать, где соломки подстелить, потому что без просчитывания рисков зима, как всегда, подкрадется незаметно. А потом в ручном режиме начинают крутить-вертеть и вот здесь они делают еще большую беду», - резюмировала она.

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