Общественный деятель, политик Павел Себастьянович в программе «Экономика для думающих» рассказал, чем должен заниматься премьер-министр. По его словам, премьер-министр должен отвечать за приток инвестиций в нашу страну.

«В нашем государственном аппарате нет рулевого, нет органа-стратега, который бы отвечал за рост и развитие. В действующей функциональной системе – это должно быть Министерство экономического развития», - отметил Себастьянович.

Как отметил эксперт, на самом деле у этого министерства нет функции экономического развития и роста – оно только так называется. По словам политика, возглавляет это министерство бывший начальник налоговой службы, то есть человек, который отвечает за перераспределение.

«Премьер-министр в Кабмине должен сбалансировать две функции: функцию экономического роста и развития и функцию благополучного функционирования», - подчеркнул Себастьянович.

По словам эксперта, наш премьер-министр не интересуется такими глобальными темами, а, как отметил Себастьянович, его волнуют более локальные достижения.

«Премьер-министр должен заниматься проектами, которые оцениваются в десятки миллиардов долларов и привлекают инвестиции. Прямая задача премьер-министра – обеспечить приток инвестиций в страну», - сказал Себастьянович.

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