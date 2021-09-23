Экспортеры металлолома выводят прибыли от продажи сырья за границу из-за манипуляций с таможенной ценой, а тем временем дефицит лома замедляет развитие экономики и угрожает закрытием нашим предприятиям

Поэтому власть должна безотлагательно принять меры, чтобы остановить эту практику. О таком написал народный депутат Алексей Мовчан на своей странице в Фейсбук.

«Я сделал ряд обращений на ДМС и ДПС и оказалось, что доходы от экспорта лома просто выводят за границу через манипуляции с таможенной цене. Только за рекордный июль этого года – на офшорных счетах оставили не менее $8 млн», - написал он.

Он подчеркнул, что занижение таможенной стоимости товаров – давняя и одна из наиболее распространенных махинаций «серых» экспортеров.

«В 2021 установлено 14 фактов нарушений законодательства на общую сумму $9,6 млн. По данным из таможенных баз, цены, задекларированные экспортерами лома, в большинстве случаев составляют $300-350 за тонну, очень редко достигая $400 долл., тогда как котировки на мировых рынках составляли $470-500 долл. за тонну и выше", - подчеркнул Мовчан.

Он напомнил, что еще весной Рада приняла проект закона №5175, призванный не допустить дефицита лома черных металлов в Украине, ведь от этого зависит работа металлургической промышленности и конкурентоспособность всей украинской экономики. И подчеркнул: без сильной металлургии трудно рассчитывать на рост в машиностроении и других высокотехнологичных отраслях, которые используют металл.

"Сейчас имеем следующую ситуацию. Цены на металлургическое сырье на международных рынках бьют рекорды. В то же время экспорт из Украины при пошлинах, которые мы продолжили, не просто не уменьшился, а еще и увеличился. В результате под риском остановки находится ряд металлургических и сталелитейных предприятий, которые не могут существовать без лома. На выходе мы имеем замедление роста экономики, угрозу закрытия предприятий и сокращение рабочих мест», - резюмировал нардеп.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что из-за дефицита лома в Украине уже начали закрываться металлургические мощности. И если не ввести запрет на экспорт металлолома, Украину ожидает масштабный кризис в металлургии, что негативно скажется на бюджете, который недополучит $ 1,5 млрд.

В свою очередь руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва посчитал, что до конца года экспорт лома из страны может достичь катастрофических 1,5 млн тонн. От этого государство получит около 2,5-3 млрд грн налогов в виде экспортной пошлины за лом. А те же 1,5 млн тонн, переработанные в металл, принесут Украине 85 млрд грн налогов.