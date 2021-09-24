Законопроект 5600, которым повышаются налоги для бизнеса, ударит по экономике и по каждому украинцу. Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко.

"Законопроект налоговый затронет почти каждого украинца. Потому что он увеличивает налоговые поступления, а соответственно, его цель собрать больше денег с украинского бизнеса или граждан, если они являются собственниками земли. Запланировано получить более 30 миллиардов гривен дополнительно. То есть, для того, чтобы финансировать разного рода пиарные проекты, в том числе власти, хотят собрать больше из бизнеса», - заявил Николаенко.

Он подчеркнул: повышать налоги для бизнеса в условиях экономического кризиса и пандемии – это нанести сокрушительный удар по экономике. И это станет ударом не только для крупных предпринимателей, но и для мелких.

«Этот законопроект коснется каждого землевладельца, потому что он устанавливает необходимость платить так называемый подоходный налог даже тех, кто выращивает картофель или что-то для себя и имеет в обработке 2 гектара, который получил для личного сельскохозяйственного производства. Или он заденет всех, кто занимается предпринимательством и коммуницирует с налоговой, потому что у нее появятся новые возможности, рычаги влияния», - пояснил Николаенко.

Кроме этого, по словам депутата, законопроектом предлагается забрать у местных бюджетов значительную часть средств - почти 3 млрд грн ежемесячно - они получают от акцизного сбора на табачные изделия.

"Его планируется собирать теперь в центре и потом вручную перераспределять. Против чего категорически выступают и мэры городов, и местные общины, и также часть депутатов», - сообщил Николаенко.

Ранее народный депутат, лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил, что власть должна помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса, и нужно расширить программы поддержки бизнеса и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.

В то же время народный депутат Украины Олег Синютка подчеркнул: повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине и провоцирует тотальный рост цен.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.