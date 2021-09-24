Сейчас в компании Чао «НЭК Укрэнерго» есть все основания для того, чтобы снизить тариф на передачу электроэнергии – для этого необходимо пересчитать доходы и расходы компании с учетом реальных прогнозов.

Об этом говорится в открытом письме главы «НЭК Укрэнерго» Владимира Кудрицкого от Федерации работодателей Украины (ФРУ).

Как сказано в письме, «Укрэнерго» выступило с предложением повысить тариф на услуги передачи электроэнергии на 2022 год в 458,83 грн/МВт*ч, что на 56% выше действующего уровня. Но рост вызван исключительно необоснованным ростом отдельных составляющих.

«В этот тариф закладывают обслуживание евробондов Укрэнерго в размере 1,7 млрд грн. Однако выпуск облигаций «Укрэнерго» является недопустимым, ведь грозит дефолтом украинской энергетике. Кроме того, пока не существует согласованного решения по эмиссии облигаций. А наработки такого решения, получение всех необходимых разрешений и фактическое начало эмиссии в течение 2022 года являются маловероятно», - отметили в Федерации.

Там также указали на неправомерность попытки «Укрэнерго» за счет повышения тарифа на передачу покрыть кредиты, привлеченные для покрытия расходов по «зеленому» тарифу.

«В структуру тарифа на передачу электроэнергии на 2022 год не могут включаться расходы, которые возникли вследствие недостатка государственного финансирования. А значит, выплата этих кредитов является обязанностью правительства и не должна перекладываться на украинскую промышленность», - подчеркивают в ФРУ.

Кроме того, расходы на финансирование «зеленого» тарифа, указанные при расчетах, завышены на 56%, до 43,7 млрд грн, сказано в письме.

"Согласно прогнозам, объем генерации ВИЭ в 2022 году составит 14,5 ТВт/ч, что на 23% больше планового показателя за 2021 год. А значит, затраты «НЭК Укрэнерго» на выплаты генерации составят 35,3 млрд грн. Учитывая, что Кабмин должен профинансировать не менее 20% стоимости генерации из госбюджета, «НЭК Укрэнерго» к тарифу следует включить лишь 28,3 млрд грн», - подсчитали в Федерации.

Учитывая вышеупомянутое, федерация призвала "НЭК Укрэнерго" перечислить объем финансовых расходов без учета евробондов, эмиссия которых грозит дефолтом энергетике, вместо этого - инициировать выпуск «зеленых» еврооблигаций от Кабмина для финансирования «зеленой» энергетики.

«Также необходимо инициировать внесение изменений в Госбюджет на 2022 год, где предусмотреть по меньшей мере 11 млрд грн для финансирования стоимости генерации по «зеленому» тарифу, и пересчитать объем ПСО по «зеленому» тарифу с учетом реальных показателей ВИЭ. Все это позволит с 1 января 2022 года установить тариф на передачу электроэнергии для всех групп потребителей на уровне 289,18 грн/Мвт*ч», - резюмировали в ФРУ.

Как известно, в прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.

Ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявил, что в случае повышения тарифа на передачу электроэнергии промышленные предприятия вынуждены будут закрываться, и без работы останутся жители целых городов.