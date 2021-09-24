Сейчас в компании Чао «НЭК Укрэнерго» есть все основания для того, чтобы снизить тариф на передачу электроэнергии – для этого необходимо пересчитать доходы и расходы компании с учетом реальных прогнозов.
Об этом говорится в открытом письме главы «НЭК Укрэнерго» Владимира Кудрицкого от Федерации работодателей Украины (ФРУ).
Как сказано в письме, «Укрэнерго» выступило с предложением повысить тариф на услуги передачи электроэнергии на 2022 год в 458,83 грн/МВт*ч, что на 56% выше действующего уровня. Но рост вызван исключительно необоснованным ростом отдельных составляющих.
«В этот тариф закладывают обслуживание евробондов Укрэнерго в размере 1,7 млрд грн. Однако выпуск облигаций «Укрэнерго» является недопустимым, ведь грозит дефолтом украинской энергетике. Кроме того, пока не существует согласованного решения по эмиссии облигаций. А наработки такого решения, получение всех необходимых разрешений и фактическое начало эмиссии в течение 2022 года являются маловероятно», - отметили в Федерации.
Там также указали на неправомерность попытки «Укрэнерго» за счет повышения тарифа на передачу покрыть кредиты, привлеченные для покрытия расходов по «зеленому» тарифу.
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«В структуру тарифа на передачу электроэнергии на 2022 год не могут включаться расходы, которые возникли вследствие недостатка государственного финансирования. А значит, выплата этих кредитов является обязанностью правительства и не должна перекладываться на украинскую промышленность», - подчеркивают в ФРУ.
Кроме того, расходы на финансирование «зеленого» тарифа, указанные при расчетах, завышены на 56%, до 43,7 млрд грн, сказано в письме.
"Согласно прогнозам, объем генерации ВИЭ в 2022 году составит 14,5 ТВт/ч, что на 23% больше планового показателя за 2021 год. А значит, затраты «НЭК Укрэнерго» на выплаты генерации составят 35,3 млрд грн. Учитывая, что Кабмин должен профинансировать не менее 20% стоимости генерации из госбюджета, «НЭК Укрэнерго» к тарифу следует включить лишь 28,3 млрд грн», - подсчитали в Федерации.
Учитывая вышеупомянутое, федерация призвала "НЭК Укрэнерго" перечислить объем финансовых расходов без учета евробондов, эмиссия которых грозит дефолтом энергетике, вместо этого - инициировать выпуск «зеленых» еврооблигаций от Кабмина для финансирования «зеленой» энергетики.
«Также необходимо инициировать внесение изменений в Госбюджет на 2022 год, где предусмотреть по меньшей мере 11 млрд грн для финансирования стоимости генерации по «зеленому» тарифу, и пересчитать объем ПСО по «зеленому» тарифу с учетом реальных показателей ВИЭ. Все это позволит с 1 января 2022 года установить тариф на передачу электроэнергии для всех групп потребителей на уровне 289,18 грн/Мвт*ч», - резюмировали в ФРУ.
Как известно, в прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.
Ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявил, что в случае повышения тарифа на передачу электроэнергии промышленные предприятия вынуждены будут закрываться, и без работы останутся жители целых городов.