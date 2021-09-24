В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин экс-первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша рассказал о пользе для украинцев от введения в действие закона о деолигархизации.

«Мы нуждаемся в законодательном урегулировании вопроса с олигархами, потому что во всех демократических странах мира это регулируется законом. Я считаю, что вопрос поставлен правильно, потому олигархов нужно отодвинуть от управления в политике и политических процессов. Они скупили целые телевизионные сети и они нам навязывают свою точку зрения, что у нас вообще нет людей, которые могут управлять страной, а есть только те, которых они прославляют на своих телеканалах», - подчеркнул он.

Голомша сказал, что олигархи залезали в соцопросы и проплачивали их результаты, тем самым навязывая свою точку зрения. Все это привело в Украине до трех революций, уверен он, а Украина уже стонет от революций и недостоинства власти, которая приходит, не имея за цель создание благосостояния украинскому народу. Они имеют за цель только освоение новых теневых схем, заверил он, и декларирования борьбы с коррупцией.

«Эта власть, кто бы что ни говорил, но она дала бой российской пропаганде. Они дали бой самой движущей силе российской пропаганды, и сейчас, я считаю, от них идут правильные инициативы по деолигархизации. Я хотел бы обратить внимание как по всей стране истерически развернулась пропаганда против закона о деолигархизации. Для украинцев закон о деолигархизации предусматривает ожидания на улучшение после его введения в действие», - резюмировал он.

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