Украина приблизилась еще на один шаг к масштабному кризису в металлургической области: экспорт лома достиг катастрофических объемов, и некоторые заводы уже начали снижать объемы производства. При этом на экспорте сырья Украина ничего не зарабатывает, потому что экспортеры выводят валютную прибыль в оффшоры. Об этом написал народный депутат Муса Магомедов в колонке для Минпром.
Еще в июле, когда ситуация стала критической, а склады предприятий опустели, металлурги впервые попросили Кабмин ввести временный мораторий на экспорт лома из Украины и предупредили: острый дефицит сырья может совсем скоро привести к остановке металлургических предприятий, напомнил нардеп.
«К сожалению, правительство продолжает игнорировать голос бизнеса. И это выглядит странно - учитывая, что, по оценкам экспертов, переработка лома дает в бюджет в десятки раз больше налогов, чем его экспорт», - подчеркнул Магомедов.
По его данным, из-за форсированного экспорта запасы лома в Украине сократились с 350 тыс т в январе до 130 тыс т в августе.
Таким образом металлургия вплотную подошла к так называемому технологическому минимуму, за которым возможны временные остановки отдельных производств и даже целых предприятий. Это приведет к значительным потерям для национальной экономики. По оценкам экспертов, если метпредприятия начнут останавливаться, то до конца 2021 года страна потеряет 1,5 млрд долл валютных поступлений.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Участник "Голосу країни", потерявший всю семью в один день, показал, какой была мама: "Держись, дорогой"
Дикусар не стал молчать после эфира "Танців з зірками": "Со мной это происходило 15 лет назад"
Андре Тан перенес операцию по улучшению внешности, выяснились печальные последствия: "Так больно и тяжело"
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
«Самое же обидное, что при этом на экспорте лома страна ничего не зарабатывает: как пишут мои коллеги-нардепы, пока металлурги сокращают производство из-за дефицита лома, экспортеры лома массово вывозят деньги в оффшоры. То есть, Украина теряет дважды - вместо того, чтобы на государственном уровне защитить металлургическую отрасль и бюджет», - пояснил Магомедов.
Он подчеркнул: если не ввести временный мораторий на экспорт лома, до конца текущего года из Украины могут вывезти около 1,5 млн т лома. Все, что получит при этом бюджет - 2,5-3 млрд грн налогов в виде экспортной пошлины на лом. Но если бы это сырье переработали в сталь — в бюджет страны поступило бы 85 млрд грн налогов, то есть, почти в 30 раз больше.
Напомним, ранее ОП «Укрметаллургпром» обратилось к открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с призывом поручить Кабинету Министров и Министерству экономики как можно скорее ввести временный запрет экспорта металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года, поскольку это сырье является стратегическим ресурсом для украинской промышленности.