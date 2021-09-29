Объем поставки угля на ТЭС в сентябре (за 29 дней) увеличился на 4% до 1,37 млн т, по сравнению с аналогичным периодом августа.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Поставки угля на ТЭС в сентябре незначительно превысили потребление тепловой генерацией.

Больше всего угля в сентябре было поставлено на Бурштынскую – 275 тыс. т, Кураховскую -204 тыс. т и Запорожскую – 202 тыс. т. Все три станции принадлежат компании «ДТЭК Энерго».

По состоянию на 29 сентября на складах ТЭС находилось 744,8 тыс. т угля. Самый большой объем сконцентрирован на Кураховской ТЭС – 172 тыс. т.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана и США. Государственная «Центрэнерго» также законтрактовала поставки угля из США.