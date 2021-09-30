Украина должна запретить экспорт металлолома, если не хочет потерять металлургическую отрасль окончательно, потому что предприятия уже начали останавливаться из-за нехватки сырья

Такое мнение высказал народный депутат Андрей Николаенко.

«Украина сегодня занимает, если я не ошибаюсь, 14 место в мире по производству стали. Когда-то мы были в первой пятерке. То есть, мы откатились, и за это время мы потеряли рынки. Металлолом нужен как сырье. В Украине за время независимости построено 15 металлургических производств – это и созданные рабочие места, и инвестиции. Сегодня из нехватки металлолома работает лишь 5 заводов», - рассказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, сложилась парадоксальная ситуация – когда Турция и другие станы Ближнего Востока покупают наш лом, производят из него металл, и пытаются продать эту продукцию обратно в Украину.

«Турция дотирует свои металлургические предприятия: им власть для того, чтобы они в той же Украине покупали металлолом, дают прямую дотацию. А Украина не то что не помогает, а наоборот - у нас выходят законопроекты 5600, который дополнительные налоги вводит для крупного бизнеса. Поэтому я считаю, что экспорт лома нужно прекратить», - подчеркнул Николаенко.

По его словам, если Украина продолжит катиться назад в этом вопросе, имея свои мощные заводы, то промышленность будет и дальше терять позиции на мировом рынке, и в итоге Украина превратится из экспортера готовой продукции в экспортера сырья.

«Поэтому я считаю, что такие меры нужно вводить, причем позавчера. Потому что пока не вводим - мы просто теряем возможности, теряет страна и каждый гражданин», - резюмировал Николаенко.

Напомним, ранее ОП «Укрметаллургпром» обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом ввести временный мораторий на вывоз металлолома из Украины, чтобы защитить украинскую металлургическую отрасль.

В свою очередь народный депутат Алексей Мовчан сообщил, что экспортеры металлолома выводят доходы от продажи сырья за границу через манипуляции с таможенной ценой: только за рекордный июль этого года на оффшорных счетах они оставили не менее $8 млн. Всего за год сумма может достичь $100 миллионов.