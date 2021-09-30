Нагрузка на угольные ТЭС за прошедшую неделю (20-26 сентября) увеличилась почти на 30%, что резко увеличило потребление угля

Об этом свидетельствуют данные НЭК «Укрэнерго».

По данным системного оператора, чтобы покрыть пиковые потребления электроэнергии на теплоэлектростанциях сожгли больше угля - с 49,4 тыс. т (10-19 сентября) до 61,1 тыс. т (17-26 сентября).

При этом среднесуточные объемы поставок угля остались такими же, как и на предыдущей неделе (с 17 по 26 сентября — 54,2 тыс. т, а с 10 по 19 сентября — 54,4 тыс. т).

По состоянию на утро 27 сентября на складах ТЭС находилось 777 тыс. т угля. По сравнению с 1 сентября запасы угля на складах ТЭС увеличились на 5,2%.

По информации Укрэнерго, из-за резкого похолодания в целом потребление за 20-26 сентября составило 2,72 млрд кВт·ч, что на 5,8% больше, чем на предыдущей неделе. С начала сентября потребление составило 9,62 млрд кВт·ч, что на 2,2% больше показателя прогнозного баланса.

Производство ТЭС в сравнении с предыдущей неделей увеличилось на 28,7% до 784,7 млн кВт∙ч Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей увеличилась с 24% до 28%.

По данным «ДТЭК Энерго», в течение 20-26 сентября ТЭС компании увеличили нагрузку и отпустили в сеть 532 млн кВт·ч электроэнергии, что выше прогнозного баланса и на 109 млн кВт·ч выше, чем на предыдущей неделе. Количество блоков (турбин) в работе за указанный период также увеличилось с 18 до 23.

В то же время, по данным НЭК «Укрэнерго», ТЭС государственной компании «Центрэнерго» работают минимальным составом оборудования – по 1 энергоблоке на каждой станции.