Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*ч, инициированное НЭК Укрэнерго, приведет к кризисным последствиям, ведь обойдется в промышленности более чем 25 миллиардов гривен дополнительных расходов ежегодно. Зато НЭК Укрэнерго имеет потенциал для оптимизации расходов, которая позволит даже снизить тариф.

Об этом говорится в письме Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) к Председателю правления «НЭК Укрэнерго» Владимира Кудрицкого и главы НКРЕКУ Валерия Тарасюка.

Как сказано в письме, необоснованный рост тарифа серьезно ударит по конкурентоспособности украинской экономики, которая и без того находится в состоянии глубокой рецессии. 38% украинских предпринимателей понадобится не меньше года, чтобы выйти на докарантинні темпы развития, 25% - не менее 2-х лет, 19% - около 6 месяцев, и только в 3% темп развития бизнеса не изменился.

«Рост тарифа в таких условиях заставит украинские предприятия платить дополнительные 25 млрд грн. Это приведет к волне банкротств, спада потребления электроэнергии и, в конечном итоге, к сокращению выручки Укрэнерго. Результатом роста тарифа будет падение объемов экспорта и валютной выручки, что приведет к девальвации гривны, ведь экспорториентированные отрасли являются крупнейшими потребителями электроэнергии», - поясняется в письме.

В ICC Ukraine отмечают: в условиях кризисных явлений в экономике, когда транспортная инфраструктура требует дополнительных средств для обновления любой рост тарифа на передачу электроэнергии приведет к негативным последствиям, ведь затраты отрасли увеличатся на 1,2 млрд грн в год. Кроме этого, повышение тарифа будет стимулировать сокращение спроса на электроэнергию, что приведет к уменьшению поступлений оператора системы передачи и дальнейшей необходимости повышения тарифа.

Зато, убеждены в ICC Ukraine, НЭК «Укрэнерго» имеет существенный резерв для оптимизации затрат, который позволит снизить тариф на передачу электроэнергии.

«Основные части займов, полученных Укрэнерго в 2020-2021 гг., не должны включаться в расчет тарифа, ведь это затраты предыдущих периодов. Включать можно лишь обслуживание процентов. Кроме этого, необходимо прекратить субсидирование тарифов на энергию для населения – тариф для бытовых потребителей должна составить не менее 2,4 грн/КВт*ч», - отмечают в ICC Ukraine.

Также в комитете призвали внести изменения в госбюджет на 2022 год и предусмотреть 11 миллиардов для выполнения НЭК Укрэнерго своих обязательств. Все это даст возможность пересчитать тариф на передачу электроэнергии, и снизить его для всех групп потребителей в 2022 году до уровня 288,02 грн/МВт*час.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.

Ранее заместитель директора Департамента аналитических исследований Федерации работодателей Украины Ольга Кулик заявила, что по подсчетам ФРУ, рост тарифов на передачу будет стоить промышленности 30 млрд грн. По ее словам, в такой ситуации под угрозой окажется само наличие промышленных предприятий в Украине.