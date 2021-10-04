Министерство экономики пересчитала розничные цены на бензин и дизельное топливо на основании котировок топлива в порту Роттердам, включая стоимость доставки в Украину и наценку АЗС.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Министерства.
По данным Министерства экономике, максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,5 грн/литр, на дизтопливо – 30,23 грн/литр.
По сравнению с концом сентября средняя цена на бензин увеличилась на 0,33 грн/литр, на ДТ – на 0,64 грн/литр.
Как сообщалось, 14 мая 2021 году Кабмин ввел формулу «Роттердам+» для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.
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Согласно постановлению правительства, среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.
«Бензиновая» формула является идентичной к формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.