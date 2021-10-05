12 из 23 энергоблоков государственной генерирующей компании "Центрэнерго" по состоянию на 11 часов 5 октября не работают из-за отсутствия топлива - угля и природного газа

Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на данные системного оператора НЭК «Укрэнерго».

Все ТЭС госкомпании работают минимальным составом оборудования. По состоянию на 12: 00 в работе находится 3 энергоблока ТЭС компании, общей мощностью 408 МВт. На Трипольский ТЭС (Киевская обл) работает лишь блок №3 и несет нагрузку 93 МВт. На Змиевской (Харьковская обл) и Углегорской станциях (Донецкая обл) работает по одному боку с нагрузкой 124 и 191 МВт.

По данным Министерства энергетики, антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7 дней работы. Суммарно на этих станциях по состоянию на 4 октября находилось 31 тыс. т. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 41,5 тыс. т, что хватит на 5-11 дней в зависимости от станции.