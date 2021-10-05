В городе Хмельницком деньги, полученные в качестве экологического налога, вместо защиты окружающей среды направили на мероприятия, которые никак с экологией не связаны.

Об этом идет речь в расследовании Экополитики.

Как сказано в Программе охраны окружающей среды города Хмельницкого на 2016-2020 годы, на мероприятия по охране окружающей среды должны были потратить 415 000 грн.

«Судя по всему, те, кто разрабатывал эту программу, считают, что за счет эконалогов можно финансировать все, в названии чего есть хоть намек на экологию. Тут наиболее интересной статьей расходов является организация молодежного фестиваля Green Fest. Информации об экологических акциях, которые происходили во время фестиваля, нет. Зато в репортажах отчитываются о рок-концерте и даже танцах на пилоне!», - подчеркивает издание.

Также власти города предусматривали около 25 000 грн на проведение научно-практических конференций, а 250 000 грн - на издание "Эко-бюллетеня" и информационных листовок.

«Что интересно, информации о соответствующих тендерах нет в открытых источниках. Поэтому, на чьих счетах осели средства на просвещение с сомнительным эффектом, вместо реального улучшения состояния окружающей среды в Хмельницком, осталось неизвестным», - резюмирует издание.

Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что любое повышение экологического налога не обеспечит улучшение экологической ситуации до тех пор, пока этот налог просто растворяется в бюджетах всех уровней. Она подчеркнула: средства от эконалога должны использоваться по целевому назначению, их надо направить на экомодернизацию украинских предприятий.

В свою очередь Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.