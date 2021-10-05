Государственное угледобывающее предприятие «Добропольеуголь-добыча» в августе сократило добычу угля на 27,7% до 187,4 тыс. т, по сравнению с августом 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

В абсолютных числах снижение месячной добычи составило 72 тыс. т. За 8 месяцев 2021 года госшахты «Добропольеуголь-добыча» добычи 1,84 млн т угля, что на 12,6% ниже предусмотренного министерством Шахты ГП «Добропольеуголь-добыча» перешли под управление государства в начале 2021 года после досрочного прекращения договора аренды с частной компанией ДТЭК.

Напомним, государственные ТЭС, которые являются основным потребителем угля государственных шахт, начиная с августа испытывают дефицит угля.

На складах госТЭС осталось мене 100 тыс. т угля, что по данным министерства хватит на 11 дней работы компании. По данным «Укрэнерго», 5 октября по причине отсутствия топлива не работала уже половина блоков госкомпании «Центрэнерго».