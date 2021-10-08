Нехватка угля на ТЭС накануне отопительного сезона возникла из-за искусственно заниженных цен на электроэнергию в апреле-июле 2021 года, что не позволило производителям вовремя закупить топливо.

Об этом говорится в статье издания Forbes.

«Ситуация с низкими запасами угля на складах украинских электростанций, по словам Омельченко Владимир Омельченко, директор энергетических программ «Центра Разумкова»), вызванная искусственным сдерживанием цен на электроэнергию со стороны НКРЕКП в апреле–июле. Регулятор лишь 30 июля отреагировал на рост цен на топливо и повысил предельные максимальные цены (price cap) на рынке», - говорится в статье.

По словам эксперта, чьи слова приводит Forbes, электростанции работали себе в убыток и не накапливали на складах угля весной-летом.

По информации Forbes, по состоянию на 3 октября на складах госкомпании «Центрэнерго», которая производит 7% электроэнергии страны, находилось 72 700 тонн угля. Этих объемов хватит на 5-10 дней работы в зависимости от станции.

В свою очередь, запасы угля на складах ДТЭК Энерго (производит 20% электроэнергии в Украине) по состоянию на 4 октября составили 603 000 тонн. Компания до конца 2021 года планирует добыть 4,7 млн тонн угля, а также уже заключила контракты на поставку до конца января 2022-го 565 000 тонн из Польши и США.