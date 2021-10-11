Энергоблок №10 на Приднепровской ТЭС, отключенный от сети из-за свища на поверхности нагрева котла, комепсували мощностями корпуса блока №1 Криворожской ТЭС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение на странице Приднепровской ТЭС в сети Facebook.
"Энергетики станции оперативно начали ремонтные работы для устранения причин сбоя и восстановления работы станции. Отключение энергоблока №10 ДТЭК Приднепровской ТЭС не повлияло на энергоснабжение региона. Отключение потребителей нет", - сообщили в компании.
Для обеспечения стабильной работы энергосистемы, "ДТЭК Энерго" дополнительно подключен к работе корпус блока №1 Криворожской ТЭС.
Как сообщалось, государственная Калушская ТЭЦ (Ивано-Франковская область) осталась без угля из-за нехватки средств на его закупку.