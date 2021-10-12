Укрзализныця должна решить проблему дефицита локомотивов, из-за которой бизнес теряет миллиарды на перевозках, и реформировать компанию, позволив частную тягу.

Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

«Локомотивов не хватает. И это проблема, о которой мы говорили по крайней мере в течение последних 10 лет. Так же говорили и о дефиците вагонов. Но когда разрешили строить и использовать частные вагоны, мы за 2 года сняли проблему дефицита вагонов. У нас сейчас даже избыток. А вот локомотивы Укрзализныця, как говорят, отбивается до последнего патрона, не позволяет частным компаниям иметь частную тягу», - рассказал Козаченко.

По его словам, из-за неспособности УЗ обеспечить эффективные перевозки, бизнес, в частности аграрный, теряет миллиарды. Он подчеркнул: власть должна реформировать компанию и позволить зайти на рынок частным перевозчикам, которые разрушат монополию УЗ.

"Мы уже теряем очень много. Никто не может посчитать, но речь идет о миллиардах гривен, которые теряют наши крестьяне от того, что логистика нуждается в совершенствовании. И здесь этот государственный монополизм... эту монополию надо сломать", - пояснил Козаченко.

По его мнению, на железной дороге должны позволить использовать частную тягу, как это сделали в ЕС, что создаст конкуренцию и позволит улучшить качество железнодорожных услуг.

Напомним, ранее временная следственная комиссия ВР по вопросам проверки УЗ признала, что «Укрзализныця» находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессиональности руководства.

В то же время в ЦТС отмечали, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге снова вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и подчеркнули необходимость срочного проведения реформы компании и инвестиций в модернизацию инфраструктуры.