Глава Института информационной безопасности Артём Биденко оценил важность интеграции в Европу для нашей страны в свете совместного саммита Украины и Европейского союза.

Этот вопрос он прокомментировал в эфире программы Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Евроинтеграция в какой-то момент стала для Украины красивым слоганом. Она хороша и правильна для определённой категории людей, и они её поддерживают. Это примерно 50 процентов украинцев. Но если дело касается всех ста процентов, то нужно говорить не о евроинтеграции, а об интеграции в мир – в мировые политические и экономические процессы. Украине необязательно ориентироваться именно на Европу, нас в первую очередь должны интересовать наши соседи. Речь идёт о Польше, Венгрии, Турции», - говорит эксперт.

По его мнению, это именно те страны, с которыми Украине всегда придётся общаться.

«Помогать нам в нашей войне с Россией в первую очередь будут соседи. Далее для нас в очереди идёт Европейский союз, но не менее важны и Соединённые Штаты. Для Украины на первом месте стоит интеграция в мировой порядок, а евроинтеграция – лишь часть этого процесса. Не случайно говорится, в частности, что Украина должна стать лидером Черноморского региона», - отмечает Артём Биденко.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бортник спрогнозировал изменение внешнеполитического курса Украины.

Также Politeka сообщала, что, по словам футуролога Алексея Толкачёва, война с Россией не смогла подтолкнуть Украину к развитию.