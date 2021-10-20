В проекте бюджета-2022 не предусмотрены средства на проведение реформы Укрзализныци, что свидетельствует о том, что власть хочет сохранить коррупцию на рынке перевозок.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Реформу УЗ они делать не собираются. Это главный показатель, потому что в рамках реформы, когда отделяются грузовые перевозки от пассажирских и вы устраните перекрестное субсидирование, тогда вам нужно иметь источник для поддержания и развития пассажирских перевозок, не связанный с грузовыми перевозками», - сказал Кушнирук.

Он подчеркнул: если в проекте бюджета-2022 не заложены средства на поддержку УЗ, значит менять действующую коррупционную и крайне неэффективную систему работы компании власть не собирается, и убыточные пассажирские перевозки продолжат компенсировать за счет прибыльных грузовых – то есть, за счет бизнеса, которому в очередной раз планируют повысить тарифы.

По словам эксперта, это, в свою очередь, приведет к росту издержек для бизнеса и снижению его конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировых рынках.

Ранее экс-председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги Укрзализныци нужно поднимать лишь после того, как будет проведена полноценная реформа компании.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в Укрзализныце и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.