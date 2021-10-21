Запасов угля на складах государственных ТЭС компании «Центрэнерго» осталось на считанные дни.

Об этом заявил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.

"Сегодня у нас на складах около 600 тысяч тонн угля. Практически Центрэнерго находится на нулевой отметке, а это 23 блока. Не забывайте. Поэтому проблему с углем нужно решать», - заявил эксперт в эфире телеканала "Украина24".

Он добавил, что повышенная нагрузка этой зимой ляжет на частные ТЭС и государственные АЭС.

Омельченко скептически оценил заявления Минэнерго и» Энергоатома " о готовности АЭС работать 14 из 15 блоков в течение всей зимы.

"Еще такого я не помню, чтобы у нас 15 блоков или 14 работали полный зимний период. По разным причинам. Во-первых, нужно перезагружать новое топливо там, останавливать блоки. По разным расчетам, в феврале месяце надо 3 блока перегружать новым топливом. Потом определенные ремонтные работы", - добавил эксперт.

Напомним, половина энергоблоков государственной "Центрэнерго" до сих пор не работают из-за дефицита угля.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 21 октября угля на государственных ТЭС осталось на 4-7 дней.

13 октября частная компания ДТЭК экстренно поставила на «Центрэнерго» 37,5 тыс. т угля для недопущения остановки государственных ТЭС.