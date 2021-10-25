Государственная компания «Центрэнерго» начала сжигать природный газ на Трипольской ТЭС для экономии дефицитного угля.

Об этом сообщил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Для экономии угля на Трипольской ТЭС «Центрэнерго» сегодня (24 октября – прим.) в течение дня сжигает дорогущий природный газ" - сообщил нардеп.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 23 октября, на Трипольской ТЭС находилось 16,9 тыс. т антрацитового угля (7 дней работы) и 29,3 тыс. т газового (13 дней работы). Дефицит угля на станции относительно графика Минэнерго составляет более 160 тыс. т.

Напомним, 22 октября работу остановила компания Славянская ТЭС компании «Донбассэнерго» нардепа Максима Ефимова из-за нехватки угля.

На минувшей неделе компания ДТЭК Рината Ахметова начала экстренные поставки угля на Славянскую ТЭС «Донбассэнерго» и государственные ТЭС «Центрэнерго» для недопущения их остановки. Было отгружено около около 50 тыс. т.

На государственных ТЭС "Центрэнерго" наиболее критическая ситуация с углем. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС не работает из-за отсутствия угля.