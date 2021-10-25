Во время рассмотрения дела "Роттердам+" в Высшем антикоррупционном суде все стороны имели возможность приобщать к материалам дела любые доказательства и документы.
Об этом заявила адвокат по делу Ирина Одинец.
"По этому делу в суде сейчас находится 30 томов дела. Я думаю, что все стороны уже смогли включить все документы, все доказательства, которые у них есть», - сообщила адвокат в эфире телеканала «Україна24».
По ее словам, в целом рассмотрение дела «Роттердам+» в ВАКС длилось более 4 месяцев. За это время было проведено 16 судебных заседаний.
«На 16-м судебном заседании было наконец вынесено решение о том, что прокурор поступил правильно и правильно, что закрыл дело», - добавила Одинец.
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Адвокат отметила, что в ходе многочисленных заседаний, сторона обвинения публично – и в устном порядке, и в материалах дела – озвучила обвинения в адрес формулы «Роттердам+». Однако учитывая популистских характер этих обвинений и отсутствие четких аргументов, ВАКС постановил, что у прокуратуры не было законных оснований направлять обвинительный акт в суд.
Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.
13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела «Роттердам+».