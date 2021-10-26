Списание железнодорожных вагонов по сроку их эксплуатации является нелогичным решением, ключевым показателем должно быть их техническое состояние.

Об этом сообщил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, пишет Обозреватель.

"Возраст не является оптимальным показателем, который влияет на качество вагона или на его безопасность. Все - таки главным фактором является техническое состояние вагона», - подчеркнул Вовк.

По его словам, Укрзализныця должна в первую очередь заняться вопросом увеличения количества локомотивов и инвестировать в улучшение инфраструктуры и железнодорожных путей, которые находятся в критическом состоянии, ведь именно от этого зависит безопасность и скорость перевозок.

А не тратить средства на покупку новых вагонов вместо десятков тысяч тех, которые будут списаны из-за возраста, хотя они есть в нормальном техническом состоянии и могут эксплуатироваться.

«Проблема тяги стоит чрезвычайно остро, проблема ремонта инфраструктуры тоже стоит чрезвычайно остро. И именно от решения этих двух вопросов зависит, собственно, профицитная или дефицитная составляющая на рынке вагонов. Потому что текущего парка более чем достаточно для перевозки тех объемов грузов, которые есть на системе. Но только при условии, что оборот вагона будет на приемлемом для рынка уровне - хотя бы на уровне начала текущего года», - рассказал Вовк.

По его мнению, вместо того, чтобы создавать искусственный дефицит вагонов на рынке перевозок, нужно усилить контроль за техническим состоянием подвижного состава.

"Нужно будет усилить контроль непосредственно за проведением ремонтов текущего парка, но без очень резкого уменьшения количества тех вагонов по возрастному принципу», - отметил Вовк.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту – это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно выведут из эксплуатации более 50 тысяч вагонов.

По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно. В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав «Укрзализныци» нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.