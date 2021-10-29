Отсутствие конструктивного диалога власти и бизнеса в вопросах имплементации законодательства ЕС в сфере промышленного загрязнения и охраны окружающей среды создает серьезные риски для развития промышленности, поддержки экономического роста в Украине и надлежащего выполнения обязательств в области европейской интеграции. Это уже повлекло отклонение проекта №4167, который содержал многочисленные риски для экономики. Теперь власть, совместно с бизнесом, должна наработать новый законопроект, взяв за основу проект №6004-1, зарегистрированный в Верховной Раде. Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к председателю Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования Олега Бондаренко, пишет Цензор.



В ФРУ напомнили, что сейчас в Раде зарегистрированы три проекта по уменьшению промышленного загрязнения и перехода украинских производителей на нормативы, установленные выводами лучших доступных технологий и методов управления. Это проект «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения» (№ 6004), проект «О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности» (№ 6004-1), и проект «Об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду» (рег. № 6004-2).

Однако два из трех проектов содержат те же нормы, что и проект №4167, который был отклонен депутатами, отметили в ФРУ.



«Среди основных замечаний украинских промышленников к проекту № 4167 следует отметить экономически и технологически неогрунтованные сроки перехода на новые нормативы выбросов и наилучшие доступные технологии и методы управления (далее – НДТМ), внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов и передачи данных в режиме реального времени, критически короткие сроки предоставления отступления и др», - напомнили в ФРУ.

В Федерации пояснили, что законопроект № 6004 дублирует все основные и наиболее негативные положения законопроекта № 4167. Аналогичные нормы предусмотрены и в законопроєкті № 6004-2. В то же время, законопроект № 6004-1 предусматривает ряд компромиссных норм, которые поддерживаются украинским бизнесом.

Среди таких норм - увеличение сроков предоставления отступления для отдельных операторов установок до 15 лет, внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов, только если это предусмотрено НДТМ и через 2 года после введения в действие НДТМ, введение императивных условий предоставления отступления разрешительным органом, продление действия текущих технологических нормативов до введения в действие НДТМ, и установление по решению Кабинета Министров Украины переходного плана для отдельных отраслей экономики сроком до 20 лет и др.



"Вместе с тем, проект №6004-1 требует определенной доработки в части согласованности с другими законами Украины, пересмотра отдельных норм относительно распространения действия закона на определенные виды деятельности в зависимости от объемов производства и тому подобное. Поэтому ФРУ информирует Комитет о поддержке законопроекта № 6004-1, и готова принять участие в дальнейшем его обработке для подготовки сбалансированного документа, который позволит сохранить рабочие места в промышленности и одновременно создаст предпосылки для постепенного уменьшения влияния промышленного загрязнения на окружающую среду», - резюмируется в письме.



Как известно, голосование по проекту закона № 4167 о промышленном загрязнении депутаты провалили трижды: документ содержал невыполнимые сроки модернизации предприятий, а также существенно завышенные обязательства, которые Украина не сможет выполнить. Кроме того, эксперты предупреждали о значительных коррупционных рисках, которые потенциально несут отдельные нормы проекта.