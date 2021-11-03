Политолог Игорь Рейтерович рассказал, почему и насколько России выгодно вести войну с Украиной.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «А как на самом деле?» с блогером Мирославой Бобровской.

«Я думаю, что России выгодно вести войну в Украине по многим причинам. Вариант с расширением НАТО где-то безусловно присутствует в этом списке, но он стоит на 20 месте. Они разгоняют по свои СМИ истерию о возможном присутствии американских военных на территории Украины – это все для внутреннего пользования. Для них на самом деле важны другие моменты, связаны с их имперской идеологией, необходимостью расширения территорий и сохранения влияния», - рассказал он.

Рейтерович сказал, что Путин и ближайшее его окружение – это люди, которые живут в парадигме 1945 года. Та Ялтинская система, которая была создана после Ялты, считает он, она очень устраивает Путина, и он бы хотел ее вернуть, когда есть зоны и сферы влияния, и США имеет свою сферу влияния, а Россия свою.И понятно, сообщил он, что Украина по мнению российского руководства не может не входить в зону влияния РФ.

«Россия очень не любит американцев, в том числе американских политиков и политологов.Но фраза Дзержинского у них на подкорке отложилась, что без контроля над Украиной прямого либо косвенного,Россия мечтать о каком-то возвращении в клуб глобальных игроков не может, то есть им нужно этот контроль иметь. В 2014 году они потеряли контроль и пошли по самому тупому пути – это прямой военный конфликт. И тут у них вышла огромная ошибка, потому что Россия даже не представляла, насколько Украина отличается от РФ», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев отметил, что у Украины нет оперативно-тактических комплексов, которые могли бы угрожать России.

Также Politeka сообщала, что аналитик отметил, что если девальвировать Минск, то мы сможем перезагрузить ситуацию.