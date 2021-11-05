Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал оподписании между Россией и Белорусью интеграционного декрета союзного государства и утверждение боевой военной доктрины.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева.

«Там идут глобальные процессы и на договоренностях моделируется не только будущее союзного государства России и Белоруси, а вообще политика на постсоветском пространстве. Ведь давайте не забывать, что белорусская и российская экономики – это две большие разницы», - сказал он.

Бизяев рассказал, что такой процесс очень напоминает заключение угольного пакта между Германией и Францией после Второй мировой войны, который стал предпосылкой создания Европейского Союза.

«А подписание между Россией и Белорусью интеграционного декрета и боевой военной доктрины говорит о том, что процесс создания союзного государства де-факто сдвинулся с мертвой точки. Начинается процесс плавной реинтеграции Белоруси в Россию», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Нардеп Евгений Шевченко заявил, что если Беларусь перестанет поставлять Украине топливо, купить его будет негде.

Также Politeka сообщала, что Жданов отметил о слиянии России и Беларуси, что нет единой валюты, нет единого правительства, а все остальное можно интегрировать 250 лет без остановки.

https://youtu.be/AlhW1J4kol4