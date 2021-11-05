Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал оподписании между Россией и Белорусью интеграционного декрета союзного государства и утверждение боевой военной доктрины.
Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева.
«Там идут глобальные процессы и на договоренностях моделируется не только будущее союзного государства России и Белоруси, а вообще политика на постсоветском пространстве. Ведь давайте не забывать, что белорусская и российская экономики – это две большие разницы», - сказал он.
Бизяев рассказал, что такой процесс очень напоминает заключение угольного пакта между Германией и Францией после Второй мировой войны, который стал предпосылкой создания Европейского Союза.
«А подписание между Россией и Белорусью интеграционного декрета и боевой военной доктрины говорит о том, что процесс создания союзного государства де-факто сдвинулся с мертвой точки. Начинается процесс плавной реинтеграции Белоруси в Россию», - резюмировал он.
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