По словам Корбана, Коломойский при согласии власти готовит «колоссальную аферу» с природным газом



Олигарх Игорь Коломойский продолжает и дальше управлять государственной компанией «Укрнафта» из-за наличия политической воли у власти, пишет Главком.



Об этом заявил бизнесмен Геннадий Корбан.



«Очевидно, есть какая-то политическая воля, когда какой-то акционер, физическое лицо управляет государственной компанией, где 50%+1 акций принадлежит государству. Этот вопрос нужно задавать компетентным людям, которые отвечают за наше государственное богатство», – заявил Корбан в эфире телеканала «Украина24».



По его словам, сейчас Коломойский при согласии власти готовит «колоссальную аферу» с природным газом.

«Было получено уникальное решение, я считаю, Верховного суда, которое определило объем компенсации в размере объеме газа, в размере 2 млрд м3. Сегодня очень хорошая цена на рынке. И сегодня, очевидно, у Коломойского появилась возможность реализовать эту схему в ущерб государству. Я считаю, что это колоссально», – добавил Корбан.



Напомним, ранее издание «Наши Гроши» сообщило, что 26 октября государственный «Нафтогаз» согласился передать «Укрнафте», которой управляет олигарх Игорь Коломойский, от 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газа на сумму от 20 до 100 млрд грн.

Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально купля-продажа оформлена не была из-за отказа «Укрнафты» подписывать договоры.