В случае повышения тарифов на перевозки железной дорогой, угольные предприятия будут будут вынуждены закрываться, так как и в нынешних условиях находятся в кризисном состоянии.
Как передает Obozrevatel, об этом заявил заместитель председателя Профсоюза работников угольной промышленности Украины Андрей Зимин, комментируя намерение УЗ очередной раз повысить тарифы на перевозки грузов 1-го класса по железной дороге.
«Увеличение железнодорожного тарифа негативно, да просто пагубно скажется на угольных предприятиях, которые и так еле-еле сводят концы с концами», - сказал Зимин.
По его словам, угольной отрасли нужна поддержка со стороны государства, а не повышение тарифов на перевозки государственной компанией, которая занимает монопольное положение на рынке перевозок. Ведь рост тарифов на перевозку угля еще больше углубит кризис в отрасли.
«Если стране нужен уголь - то, безусловно, без помощи государства угольщики не обойдутся», - подчеркнул Зимин.
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Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что «Укрзализныця» использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозку, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, а в последние месяцы ситуация стала критической.
В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце» и преодолеть там коррупцию, а не снова повышать тарифы на грузовые перевозки.