Украинский политический эксперт Олег Постернак рассказал, был ли Аваков сильным и независимым министром и как измерить эффективность министра.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Наша политика - это как кубик Рубика, он крутится и каждый год через какой-то период он имеет разные конструкции. Сейчас мы живем в конструкции фактически суперпрезидентской республики, но формально конституционно она другая. Объективно министр внутренних дел сосредоточил контроль за многими ведомствами. Это и Государственная служба чрезвычайных ситуаций, Национальная гвардия и полиция. Когда Аваков говорит, что у нас полиция была разделена, то это не совсем так», - рассказал он.

Постернак сказал, что Аваков – это целая кадровая конструкция, которая была расставлена по регионам. По субъективным факторам – это такой имидж силовика, считает он, который разруливает какие-то критические ситуации.

«Это такая стратегия собрать возле себя украинских героев, бывших ветеранов войны, ответственных политиков и, наверно, это тянет его в низ. Очень многим хочет казаться, что Аваков это будущий кандидат на пост президента или руководитель своей партии. Возможно, это так и его командное окружение специалистов толкали бы его на это, но проблема в том, что Аваков привык за сем с половиной лет, находясь на должности министра внутренних дел, быть как бы вне политики. Привык быть силовиком, менеджером, оплотом стабильности, немного не интернируясь в эту мишуру, ток-шоу и т.д», - резюмировал он.

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