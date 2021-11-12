Политический аналитик Руслан Бизяев объяснил, почему рост тарифов на коммунальные услуги в Украине будет выгоден Международному валютному фонду.

Об этом он рассказал в программе «Прогноз» на канале «Знай 24».

Как объясняет Бизяев, снизить потребление в Украине еще больше нельзя, поэтому придется повышать тарифы на газ и электроэнергию. В частности, говорит он, правительству предстоит пойти на этот шаг после Нового года. «Это сделать придется еще и для того, чтобы так называемая возобновляемая энергия была хоть немного менее убыточной. Но главная цель повышения – чтобы МВФ получил назад свои деньги. А платить за всё будет конечный потребитель», – подчеркивает аналитик.

В то же время, он указывает на то, что процесс роста тарифов в Украине происходит постоянно. А все потому, говорит Бизяев, что вместо рынка в государстве базар. «А задача базара – сделать ситуацию как можно более мутной, а цены как можно более высокими», - объясняет эксперт и добавляет, что именно это и происходит сейчас на украинском рынке.

В то же время, он указывает на то, что сегодня «Нафтогаз» является монополистом, он делает, что хочет, и в его действиях есть даже коррупционный элемент. «По разным данным, только деятельность «Нафтогаза» ежегодно приносит от пяти до десяти миллиардов долларов откатов», - сообщает Бизяев.

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