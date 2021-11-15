Украинский политолог-международник и общественный деятель Николай Волковский рассказал о влиянии мигрантского кризиса на белорусско-польской границе на электоральный рейтинг правящей партии и руководство Польши.

Об этом он рассказал в эфире программы «А как на самом деле?».

Политолог отметил, что для правящей партии в Польше, Матеуша Моравецкого как главы правительства, президента Анджея Дуды этот кейс может негативно повлиять на электорат. Он объяснил, что правящая партия более консервативна, поэтому вообще идея появления каких-то мигрантов или беженцев всегда негативно влияла на настроения тех людей, которые голосовали за них.

«Так сложилось исторически, если брать статистически – это население маленьких городов, поселков. Таков электорат в правящей партии. Если бы была какая-то положительная тенденция к принятию этих мигрантов на территорию Польши, это негативно повлияло бы на предстоящих выборах и на рейтинги президента», - считает Волковский.

Он рассказал об интересном малоизвестном факте, когда при выводе контингента НАТО с территории Афганистана поляки забрали с собой около 1200 афганских беженцев. По словам политолога, никаких польских СМИ не было этой информации, поскольку это бы негативно повлияло на рейтинги.

«В Польше есть правящая партия и есть государственный телеканал – TVP. Так исторически сложилось, что он всегда положительно описывает президента Польши и всегда негативно показывает, как ведет себя оппозиция. Сейчас польская оппозиция более либерально относится к этому вопросу и видит разрешение конфликта в рамках прав человека. Но увидим, как дальше будет», - отметил Волковский.

Как сообщала Politeka, Жорин рассказал, что лично готов приобщиться к помощи Польше в ситуации с мигрантами.

Также Politeka писала о том, что Яли назвал цели Лукашенко в поддержке беспорядков на польской границе.