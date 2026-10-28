Грошова допомога в Чернігівській області доступна батькам дітей, які у 2026 році пішли до першого класу.

Грошова допомога за програмою «Пакунок школяра» становить 5000 гривень на кожну дитину, а заяви приймають до 1 листопада 2026 року.

Виплату надає держава, а оформленням займається Пенсійний фонд України. Кошти призначені для підготовки першокласника до навчання та придбання необхідних речей.

Право на виплату має один із батьків або законний представник дитини, яку зарахували до першого класу у 2026/2027 навчальному році.

Якщо в родині двоє або більше першокласників, допомогу призначають на кожного окремо. Водночас виплату не надають на дітей, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях, для яких не визначили дату завершення окупації.

Грошова допомога в межах програми надається одноразово. Її розмір не залежить від кількості дітей старших класів у сім’ї.

Як оформити «Пакунок школяра»

Подати заяву можна двома способами:

Через «Дію». Потрібно авторизуватися в застосунку, відкрити розділ «Допомога від держави», вибрати послугу «Пакунок школяра», зазначити дитину та підписати заяву.

У сервісному центрі Пенсійного фонду. Звернутися можна до будь-якого такого центру незалежно від місця реєстрації.

Для оформлення офлайн знадобляться паспорт або інший документ, що посвідчує особу, податковий номер за наявності та документи про повноваження законного представника, якщо це необхідно. Також потрібно вказати реквізити спеціального рахунку в уповноваженому банку.

На що дозволено витратити кошти

Виплату нараховують у безготівковій формі. Гроші можна використати для придбання шкільного приладдя, канцелярських товарів, книжок, дитячого одягу та взуття в торговельних закладах, які відповідають умовам програми.

Кінцевий термін подання заяв — 1 листопада 2026 року. Тому батькам, які ще не скористалися державною підтримкою, варто встигнути оформити документи до цієї дати.

Докладні умови оприлюднені на офіційному сайті Пенсійного фонду України.