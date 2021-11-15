Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отложила слушание по делу о закрытии «Роттердам+» на 1 декабря.

Соответствующее решение суд вынес на заседании 15 ноября, сообщает корреспондент "Украина24".

Слушание перенесено из-за того, что адвокаты ферросплавных заводов олигарха Игоря Коломойского направили в суд дополнительные материалы за несколько минут до начала заседания.

Также суд на заседании 15 ноября официально исключил из дела единственного заявителя - бывшего заместителя Генерального прокурора, который был инициатором дела.

Общественная организация «Центр противодействия коррупции», согласно решению суда, не является заявителем по этому делу. Это публично признал ее руководитель Виталий Шабунин, заяви, что ВАКС согласно закону, должен отклонить жалобу ЦПК.

Напомним, 20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.

В ноябре 2021 года государственная компания «Центрэнерго» из-за дефицита топлива вернулась к применению формулы «Роттердам+» для покупки импортного угля. В ноябре планирует закупить по этой формуле 220 тыс. т угля, сообщил председатель набсовета Денис Кудин.

Ранее секретарь СНБО заявил он намерении заслушать детективов НАБУ по делу «Роттердам+». Это заявление было накануне заседания суда по этому делу, что расценивается адвокатами как попытка оказать давление на суд от лица президента страны.

Офис президента, по мнению экспертов, открыто подыгрывает олигарху Игорю Коломойскому, чьи заводы считают себя единственными потерпевшими от формулы «Роттердам+».