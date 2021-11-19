Народный депутат Украины VIII созыва Игорь Попов рассказал, какие основные факторы влияют на рейтинг президента и власти.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Действительно, у Зеленского в августе был пик рейтинга в районе 32%, и он обгонял всех конкурентов более чем в два раза. И этот рост был обеспечен за счет того, что летом люди более благожелательные, ведь урожай собрали, и День Независимости отметили. А осенью вернулись к своим заботам и увидели, что у нас на пороге новая волна ковида и появились страхи перед тем, что не хватит угля, вырастут тарифы и, естественно, что рейтинг проседает. Тем более, что часть сторонников президента перешла к Разумкову», - рассказал он.

Попов сказал, что сейчас у президента рейтинг в районе 23%. Сейчас идет вызов для власти, считает он, которая должна справиться с этими вызовами. И если мы пройдем волну ковида и всем хватит кислорода, если нигде не будут отключать электричество, подчеркнул он, то люди все простят и весной рейтинг вернется. А если же проблемы не будут решены, подтвердил он, то любые проблемы и просчеты ложатся на рейтинг президента и партии.

«Люди не помнят фамилии всех министров, что кто-то из них не вовремя что-то подписал или принял решение, им это не интересно. За все ошибки у нас отвечает политическая власть – это британская парламентская модель правления. Для избирателя рейтинг зависит от успеха всей власти вообще. И, конечно, на рейтинг власти накладывается субъективный фактор, ведь Зеленский объявил войну олигархам. Поэтому на классических телеканалах начинают рассказывать, что во всем виноват президент. И поэтому медиаполе тоже влияет на то, как перераспределяется рейтинг», - резюмировал он.

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