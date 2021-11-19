Экономист Александр Гончаров рассказал об инвестировании в Украину, а также заявил, что геополитическая ситуация в Украине влияет на настроения иностранных инвесторов.
Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».
«Мы сейчас запустили большую приватизацию с большим скрипом и огромнейшими нарушениями, на что отреагировали иностранные инвесторы. Инвесторы, которые рассматривают возможность вхождения на украинский рынок с приобретением объектов приватизации, смотрят на геополитическую ситуацию», - сказал Гончаров.
По словам эксперта, инвесторы не хотят терять вложенные в Украину деньги, поэтому они очень тщательно оценивают перспективы и нынешнюю ситуацию.
«Они должны видеть какую-то перспективу и стабильность в политике. Инвесторы интересуются, какой у Украины приоритет в отношении валютной зоны. Например, Китай в своё время благодаря тому, что США открыли ему долларовую зону, сумел развить свою промышленность», - отметил Гончаров.
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По мнению эксперта, Украина должна иметь четкий курс, потому что инвесторам очень важно понимать, на какую валютную зону будет ориентироваться Украина в будущем.
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