Экономист Юрий Атаманюк рассказал, что мы стали забывать о наших беженцах с Донбасса, а мигрантов, которые находятся на границе с Польшей, Украина на самом деле не интересует.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Все первые должностные лица страны забыли, что у нас есть, только по данным Министерства социальной политики, полтора миллиона наших беженцев с Востока иКрыма», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, власти из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши стали забывать о внутренних проблемах, а именно про проблему беженцев с Донбасса.

«С повестки дня эти украинцы и их проблемы ушли, а власть рассказывает какие-то ужастики о введении чрезвычайного положения в пограничных областях при том, что к нам никто не стремится и не просится», - сказал Атаманюк.

По мнению экономиста, мигранты, которые находятся на границах Беларуси и Польши, не являются бедными: их поездка в Беларусь стоила 2500 долларов, в стоимость которойвходило проживание и перемещение в Германию, что обещали им аферисты, по мнению эксперта, которые их обманули и оставили в Беларуси.

«Их не интересует ни Беларусь, ни Украина. Смещение акцентов, нагнетание обстановкии желание построить стену с Беларусью: знаете, ну у нас проблема с Венгрией – они украинцам выдают паспорта, поэтому давайте там стену строить тоже», - подчеркнул Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Юрий Атаманюк рассказал, кто виноват в ситуации с беженцами.

Также Politeka публиковала слова Юрия Атаманюка о вероятных веерных отключениях: Газа и угля не хватает.