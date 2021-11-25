Скандал с блокированием выплат по «зеленым» еврооблигациям уже нанес прямой ущерб западным банкам и инвестиционным фондам на сумму $27,23 млн, что может стать основанием для уголовного расследования в Великобритании.

Об этом написал экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук в блоге изданию Лига net.

«С момента, когда информация о выборочную выплату Кабмином долгов ВИЭ была обнародована и скандал вышел на международный уровень (15 ноября), еврооблигации «Укрэнерго» (через которые привлекли деньги для погашения долгов) подешевели с 100,3% от номинала — до 98,5% от номинала (17 ноября). Эта ситуация уже позволяет говорить об основаниях возможного привлечения к уголовной ответственности чиновников, причастных к манипуляциям. Если не сейчас, то в недалеком будущем», - отметил он.

Экономист отметил, что по состоянию на 23 ноября облигации упали до 97% номинала, то есть на 3,3%.

«В абсолютных цифрах инвесторы в облигации ВИЭ (международные инвестбанки, ЕБРР) за 8 дней потеряли $27,23 млн (825*0,033). Потеряли на ровном месте и по вине властей Украины», - добавил Кушнирук.

По словам экономиста, скандал с погашением «зеленым» инвесторам задолженности - очевидный вред имиджу и инвестиционной привлекательности страны.

«Вряд ли международные банки и инвесткомпании снова захотят вкладывать средства в украинские ценные бумаги и вообще инвестировать в украинскую экономику», - добавил он. От так среди возможных последствий эксперт-аналитик называет и риск пересмотра программы сотрудничества ЕБРР с Украиной, который вложил в «зеленые евробонды» $75 млн.

В целом скандал с» выплатами зеленым " уже привел к обвалу котировок гособлигаций Украины и росту на 27% вероятности дефолта Украины.

"Такова цена политической мелочности, дискриминации и пренебрежения к верховенству права», - резюмировал Кушнирук.