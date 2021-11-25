Политолог и директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал, что нужно для того, чтобы стать влиятельным, и почему люди на самых высоких должностях должны быть компетентными.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“Судя по украинской истории, я бы не преувеличивал влиятельность украинских президентов в целом. А влиятельность окружения – только если оно очень компетентное. Потому что мало победить на выборах, мало получить самые высокие должности. Любая высокая должность предусматривает тысячу промежуточных звеньев. Аппарат, который должен выполнять. Она предусматривает знания где что лежит”, - сказал Руслан Бортник.

Он отметил, что даже если у человека будет самая высокая должность, но он не будет компетентным – его будут постоянно обманывать.

“Ты будешь просто ходить в дураках на высокой должности. Будешь свадебным генералом, несмотря на наличие всех номинальных полномочий”, - добавил Бортник.

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