Финансовый аналитик Михаил Стрельников рассказал, какие Украине нужны реформы, чтобы наш бюджет заработал и что в целом не так с бюджетом на 2022 год.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Нам нужно провести судебную реформу, банковскую реформу и выбрать приоритетные отрасли экономики. И соответственно после того как будут выбраны приоритетные отрасли экономики, то на уровне Верховной Рады, Кабмина и Офиса президента эти отрасли экономики должны получить преференции в налогообложении. Если посмотреть, кто и как у нас борется за преференции в налогообложении, то последняя борьба за преференции была попытка уменьшить налогообложение игорного бизнеса», - сообщил Стрельников.

Аналитик сказал, что бюджет на 2022 год - это бюджет проедания и за красивыми статьями бюджета мы не видим сокращения расходов ни на одну из властных структур. Когда мы увидим значительное сокращение расходов на власть держащие структуры, такие как Кабинет Министров, НБУ, Верховная Рада, подчеркнул он, когда они свои бюджеты и аппетиты сократят наконец-то, то возможно поменяется и структура бюджета.

«Я думаю, что с финансированием медицины в следующем году будет то же самое, потому что у нас ни у кого нет ответственности за свои заявления. Ведь если бы люди несли какую-то ответственность за свои заявления и расплачивались бы за это должностями, или их заявления нанесли вред стране, были бы какие-то расследования. Но у нас власть может заявить о чем угодно и не нести никакой ответственности. У нас добавилось очень много контрольных организаций к существующим, то есть появилось очень много декларативных организаций, которые потребляют бюджетные деньги, а толку от них никакого», - резюмировал Стрельников.

Как сообщала Politeka, Завальнюк заявила, что МВД стало еще и Министерством защиты прав бизнеса и инвестиций в Украине.

Также Politeka писала о том, что Кислов объяснил, как сделать системную власть из несистемной.