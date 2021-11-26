Остаток средств «зеленых» еврооблигаций 3,04 млрд грн, которые содержатся на счетах ГП «Гарантированный покупатель», должны быть использованы исключительно на погашение долгов перед всеми производителями электрической энергии из возобновляемых источников.

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева от 22 ноября.

"Ограничение ГП "Гарантированный покупатель" в способе использования средств, перечисленных ему в рамках исполнения постановления КМУ №1049 (о государственных гарантиях на еврооблигации – прим.), является ничем иным, как публичным обременением средств, направленных на погашение задолженностей перед производителями ВИЭ и наличие которой (ее размер) учитывалась при определении необходимых объемов привлечения средств путем выпуска и размещения "зеленых" облигаций», - говорится в решении суда от 22 ноября.

Поэтому Хозяйственный суд города Киева не увидел необходимости в дополнительном обременении этих средств в виде ареста.

«Судом установлено, что средства, направленные на погашение задолженности перед производителями электрической энергии, которым установлен "зеленый" тариф, за указанный в заявлении период ее начисления, являются обремененными», - говорится в постановлении суда.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.