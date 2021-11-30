Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал сообщение газеты The New York Times о том, что Путин готов к полномасштабному вторжению в Украину.

Своё суждение эксперт высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В авторитетных СМИ колонки пишут эксперты, которые хорошо разбираются в процессах и оценивают информацию. А разведывательное сообщество США сейчас передаёт информацию экспертам и журналистам. Фотографии с российской военной техникой – это общественно значимая информация. Она свидетельствует о том, что Россия, вполне вероятно, планирует боевые действия против Украины. А то, что разведсообщества разных стран работают со СМИ, при этом не выдавая государственных тайн – это абсолютно нормально. В американских СМИ российская агрессия против Украины – это одна из топовых тем. Это свидетельствует о том, что угроза – серьёзная. Ведь это не просто мнение журналистов или экспертов –информацию подтверждают соответствующие ведомства и политики», - говорит гость программы.

Он напомнил, в частности, заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Столтенберг считает, что манёвры российских войск – это не просто блеф. НАТО готова защищать нас определёнными способами, но в нынешних условиях их, по моему мнению, недостаточно», - считает Александр Мусиенко.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Мусиенко, Лукашенко в вопросе мигрантов использует российскую тактику.