Минус для инвестиционного климата, плюс для Коломойского: из закона №5600 исключили налог на марганцевую руду

Как пишет "Страна", проект №5600 ударит по кошельку буквально каждого украинца, но прежде всего это закон о повышении рентных ставок. Одним из важных нововведений закона – повышение ренты на добычу железной руды. Но при этом ферросплавов и марганцевых руд, бизнес по добыче которых принадлежит Игорю Коломойскому, повышения налогов не коснется. Об этом идет речь в материале «Поблажки для Коломойского, удар по всем остальным. Как закон №5600 увеличит налоги для бизнеса и людей» на сайте Страна.

Заместитель генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев так прокомментировал изданию повышение ренты на добычу железной руды: «Окончательная редакция закона противоречит результатам длительного диалога рабочей группы с отраслью и убеждает в непрогнозируемости государственных решений, что является крайне негативным фактором для инвестиционного климата страны. Разумеется, столь значительные изменения в налоговой нагрузке не способствуют инвестиционной привлекательности всего горно-металлургического сектора Украины".

Интересно, что в правке по ренте железная руда шла в паре с марганцевой. Для нее также планировалось изменение условий налогообложения, что привело бы к увеличению ренты. Но в итоге поправку «зарубили». Поэтому ферросплавщики и марганцевые комбинаты останутся на старой системе - для них по налогообложению ничего не поменяется, поясняет издание.

«В среде добытчиков обсуждают, что марганцевые ГОКи и ферросплавные заводы Коломойского «отбились» от повышения ренты, и подозревают, что это было условием для сбора голосов подконтрольных Коломойского депутатов из группы "За будущее" за законопроект 5600. Да и в целом сейчас Коломойский - один из главных союзников Зеленского по многим вопросам», - резюмирует издание.

Ранее КМИС опубликовал опрос, согласно которому две трети украинцев не верят в борьбу президента Зеленского с олигархами. Так, 36% респондентов воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг, 20,7% считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы, а еще 17,5% украинцев воспринимают закон о деолигархизации как попытку президента Владимира Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, которым повышаются налоги для производителей продуктов питания и алкоголя, а также для всех украинцев, у которых есть земельные паи. Так, согласно нормам закона, все люди, у которых есть земельный участок площадью более 0,5 га, отныне обязаны платить налог на землю. Его размер, как ожидается, составит от 1500 грн за га.

Также закон вводит налог в 19,5% на доход, который получают украинцы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на своем земельном участке, а также – 18% налога на продажу третьего и последующего объекта недвижимости.